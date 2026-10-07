Снимка: БГНЕС
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Темата е морската сигурност и критичната инфраструктура
След атаката с дронове в Черно море - днес президентът Илияна Йотова свиква Консултативният съвет за национална сигурност.
Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Илияна Йотова свиква КСНС за морската сигурност и критичната инфраструктура
За свикването на съвета още вчера настояха почти всички партии от опозицията. По закон в заседанието участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната и вътрешните и външните работи, както шефовете на служби и по един представител на всяка парламентарна група. NOVA ще покаже на живо най-важните моменти от заседание с извънредни новини.
ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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