Какво ни прави щастливи? Дали това са малките неща, правилният човек, успешната кариера, финансовата сигурност или голяма промяна, която все чакаме да се случи?

В новия епизод на NOVA LAB Баланс разговорът е посветен именно на щастието - но не като клише или бърза рецепта, а като дълъг процес на себепознание, осъзнаване и промяна.

Гост е Калина Жулева - клиничен психолог и психотерапевт, с която разговорът започва от един привидно прост въпрос: Какво всъщност е щастието?

Защо търсим щастието отвън?

Много често вярваме, че ще бъдем щастливи, когато променим нещо около себе си. Когато намерим правилния партньор. Когато сменим работата. Когато имаме повече пари. Когато постигнем определена цел. Но според Калина Жулева проблемът е, че по този начин постоянно изнасяме центъра извън себе си. „Решението не е вън от нас. Решението е вътре.“

Тази идея преминава през целия разговор.

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Контролът – помощ или капан?

Една от големите теми в епизода е нуждата от контрол. Когато нещо ни тревожи, естествената ни реакция често е да се опитаме да променим ситуацията, да избягаме от нея или да намерим начин да я овладеем. Но има един проблем – не можем да контролираме външния свят. Можем да работим със себе си. Пътят, който Калина предлага, не е още повече контрол, а обратното – осъзнатото решение да се отпуснем, да приемем действителността такава, каквато е, и чак след това да изберем какво искаме да променим.

От автоматичната реакция към избора

Една от най-практичните теми в разговора е свързана с автоматичните ни реакции. Много от тях са свързани със стари истории, страхове и модели, които сме изградили през годините. Те могат да се активират дори когато настоящата ситуация вече не представлява реална заплаха. Затова важна стъпка е да направим пауза. Да се наблюдаваме. Да видим какво стои зад страха и тревожността. И вместо автоматично да реагираме, да си дадем възможност да изберем как да постъпим.

Щастието без причина

В разговора присъства и една особено силна метафора – тази на великия гений от Средновековието Микеланджело Буонароти. Когато бил попитан как е създал красива скулптура, той отговорил, че просто е махнал всичко излишно от блока мрамор. Според Калина Жулева тази идея може да бъде пренесена и към щастието. Може би не трябва постоянно да добавяме нещо към себе си, за да станем щастливи. Може би трябва да започнем да махаме онова, което ни пречи да бъдем такива.

„Да танцуваме с живота“

Една от най-силните метафори в епизода е тази за танца. Животът не винаги ще подава музиката, която очакваме. Няма как да подредим всички обстоятелства като идеален пъзел.

Но можем да се научим да бъдем по-гъвкави. Да приемаме случващото се. Да пускаме контрола. И да участваме в живота, вместо постоянно да се борим с него.

Малка практика с голямо значение

Разговорът не остава само на ниво философия. Калина предлага и конкретна ежедневна практика – да започваме деня с малко време за себе си, преди телефонът, новините и задачите да ни заливат. Дори 15 минути. Без телефон. С внимание към собственото ни състояние, мислите, тялото и това, което е важно за нас. Това време може да бъде използвано за медитация, писане, наблюдение, дишане или просто за присъствие в настоящия момент.

Щастието не е момент, който чакаме

Може би най-важното послание от разговора е, че щастието не трябва постоянно да бъде отлагано. „Ще бъда щастлив, ама друг път.“ Следващата работа. Следващата връзка. Следващата цел. Следващата промяна. А междувременно животът продължава.

В този епизод на NOVA LAB Баланс Калина Жулева говори откровено за тревожността, контрола, детските модели, травмите, себепознанието и за това как можем постепенно да върнем фокуса от външния свят към себе си. Защото понякога промяната не започва с това да променим живота си. Започва с това да променим начина, по който присъстваме в него.

Гледайте новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс с Калина Жулева подкаста NOVA LAB в YouTube на @novalabofficial .

Редактор: Ралица Атанасова