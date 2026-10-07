Изводите след атаката с дронове в Черно море са, че със застудяване на времето те ще бъдат ускорени и ще стават все по-брутални. Това заяви в ефира на NOVA NEWS президентът на Международната асоциация за противодействие на дронове инж. Стайко Топалов.

„Ясно е, че в такъв военен конфликт страните искат да омаломощят противника и да спрат всички доставки на провизии, оръжие, гориво и всички ресурси, с които той може да функционира, както и всички бизнес сделки, с които може да бъде финансирано конкретното нападение над другата страна“, посочи той.

Според инж. Топалов ситуацията е много подценена. „Когато в Прибалтика бяха скъсани оптичните кабели, се взеха крути мерки и колеги от НАТО бързо направиха план как да се въздейства и как да се защитят корабоплаването, критичните обекти, кабели и всички неща, които са важни за функционирането на конкретния регион“, подчерта той.

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По думите му първото, което трябва да се направи, е прецизен анализ на ситуацията с експерти, които разбират темата. В Министерството на отбраната няма достатъчно такива, затова Международната асоциация за противодействие на дронове може да съдейства и да участва в експертен съвет, който да изгради концепция за разрешаване на проблема, категоричен бе инж. Топалов.

„Трябва да анализираме това, което имаме, това, което закупиха през последните месеци, обученията, които правят, и хората, които вече се научиха да работят с тези системи, как можем да предпазваме нашите обекти от критичната инфраструктура и как да противодействаме на бъдещите атаки. Това са предвидими атаки“, заяви експертът.

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По думите на експерта технологията се развива постоянно и когато има инициатива и се работи последователно, България бързо може да навакса. Ако сега се започне закупуването на системи, много бързо страната ще може да навлезе и да бъдат обучени експерти и военни, смята инж. Топалов.

Според него политиците, които имат знания и опит, трябва да се съберат и не да се критикуват един друг, а да седнат на една обща маса и да обсъдят какви са решенията и възможностите. „Тук проблемите са много. Голяма част от тези системи за противодействие не стоят на склад. Те се произвеждат, след като бъдат заявени, или се изчакват доста години, както самолетите, защото другите държави, които се грижат за населението си, са взели мерки и за закупили много по-рано системи. Ние ще чакаме доста, за да защитим нашата държава“, подчерта експертът.

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Редактор: Цвета Лазаркова