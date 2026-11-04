Кабинетът прие пакета от проектозакони с данъчни промени, необходими за следващия бюджет. Сега думата по тях ще има парламентът. Премиерът отново обяви, че въпреки увеличената цена на газа, до следващото лято ток и парно няма да поскъпват. Темата стана обект на обсъждане както в парламента, така и между енергийния министър и синдикатите.

Пакетът включва въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33%. Той ще се начислява само върху полученото над нормалната печалба от банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи са над 5 милиона евро за тази година.

Ваучерите за храна може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро.

Въвежда се и акциз за мощните коли над 340 конски сили. Той започва от 500 евро и достига за коли над 670 коня 6000 евро.

През следващите три години ще се актуализират поетапно и данъчните оценки на недвижимите имоти.

Ще има данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт.

Вдига се поетапно и прагът за регистрация по ДДС, което ще облекчи малките фирми.

След като КЕВР обяви, че цената на газа ще бъде увеличена с 32% за ноември, премиерът отново увери - тези на тока и парното няма да бъдат променяни до 1 юли 2027 година. „КЕВР е независим регулатор и нашето правителство - за разлика от други, не се меси в работата му. Преди дни КЕВР увеличи цената на природния газ за ноември с 32,5%. Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът взе решение цените на парното и електроенергията за битовите потребители да не се променят до края на отоплителния сезон”, подчерта Румен Радев по време на правителственото заседание.

И от трибуната на Министерския съвет бяха отхвърлени твърденията на опозицията, че ще се национализира част от втория пенсионен стълб. Според него твърденията, че правителството ще "краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб" са несъстоятелни. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите”, призова той.