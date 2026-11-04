Снимка: iStock ОБЗОР
-
Енергийният министър: Бизнесът ще получи компенсации от 40 евро за мегаватчас за октомври
-
Минималната работна заплата се вдига от 1 януари
-
Над 20% скок на парното заради газа и въглеродните емисии, прогнозира Иван Хиновски
-
За първи път българин оглави Световната строителна асоциация
-
Ще има ли промяна в пенсионните фондове
-
"Числата на седмицата": Как изглежда профилът на избирателя на втория тур?
Кабинетът прие пакета от проектозакони с данъчни промени, необходими за следващия бюджет. Сега думата по тях ще има парламентът. Премиерът отново обяви, че въпреки увеличената цена на газа, до следващото лято ток и парно няма да поскъпват. Темата стана обект на обсъждане както в парламента, така и между енергийния министър и синдикатите.
- Пакетът включва въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33%. Той ще се начислява само върху полученото над нормалната печалба от банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи са над 5 милиона евро за тази година.
- Ваучерите за храна може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро.
- Въвежда се и акциз за мощните коли над 340 конски сили. Той започва от 500 евро и достига за коли над 670 коня 6000 евро.
- През следващите три години ще се актуализират поетапно и данъчните оценки на недвижимите имоти.
- Ще има данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт.
- Вдига се поетапно и прагът за регистрация по ДДС, което ще облекчи малките фирми.
След като КЕВР обяви, че цената на газа ще бъде увеличена с 32% за ноември, премиерът отново увери - тези на тока и парното няма да бъдат променяни до 1 юли 2027 година. „КЕВР е независим регулатор и нашето правителство - за разлика от други, не се меси в работата му. Преди дни КЕВР увеличи цената на природния газ за ноември с 32,5%. Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът взе решение цените на парното и електроенергията за битовите потребители да не се променят до края на отоплителния сезон”, подчерта Румен Радев по време на правителственото заседание.
И от трибуната на Министерския съвет бяха отхвърлени твърденията на опозицията, че ще се национализира част от втория пенсионен стълб. Според него твърденията, че правителството ще "краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб" са несъстоятелни. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите”, призова той.
Точно преди официалното обявяване на бюджета за 2027 година бяха публикувани три ключови доклада на Сметната палата, които поставят съкрушителна диагноза за предишните управления. Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 г., значително надхвърлящ 3% - реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната.
По думите на Радев въпреки наследените огромни проблеми, правителството предприема решителни стъпки към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения структурен дефицит. "Работим за изпълнение на поетите ангажименти за повишаване на доходите и пенсиите, за подкрепа на хората и семействата, на учениците и студентите, на младите лекари и социално уязвимите групи. Работим за реформи и повече инвестиции в стратегически сектори като отбраната, здравеопазването, образованието, иновациите, културата, науката и спорта. И най-важното - работим за създаване на условия за повече инвестиции и устойчив икономически растеж", заяви министър-председателят.
Според вицепремиера Атанас Пеканов позитивен знак план-сметката е получила от Европейската комисия. По думите му правителството полага усилия за ограничаване на дефицита, като същевременно ще запази политиката по доходите и социалната подкрепа за децата и семействата.
Предвиждат се реформи и повече инвестиции в стратегически сектори като отбрана, здравеопазване, образование.