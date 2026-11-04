Оборудване за производство на цигари е открито в метално хале в село Рилци, община Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Благоевград.

На 3 ноември 2026 г. служители на полицията и ГДБОП са установили техническите съоръжения в халето, което се стопанисва от търговско дружество.

При последвалите претърсвания в село Рилци и Благоевград са открити машини за обработка на тютюн, линии за пълнене и опаковане на цигари, както и материали за производството им. Иззети са документи, мобилни телефони и различни части от оборудването.

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Открит е и товарен автомобил, натоварен със стиропорени плоскости. Зад изрезите в тях са установени вътрешни кухини.

Разследването продължава. Прокуратурата трябва да изясни всички обстоятелства по случая и да установи дали има други лица, свързани с предполагаемото престъпление.

Редактор: Габриела Павлова