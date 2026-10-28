При специализирана операция е разкрита високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари в района на Карнобат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Нелегалната фабрика е разкрита при съвместна акция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС).

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Операцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас, предава кореспондентът на БТА в града Галя Тенева.

Подробности за разкритото производство и резултатите от акцията ще бъдат представени на брифинг в четвъртък с участието на представители на ангажираните институции.

Редактор: Ивета Костадинова