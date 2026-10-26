Снимка: Апелативна прокуратура – София
Открити са 480 000 кутии
480 000 кутии цигари без български акцизен бандерол са открити при проверка на камион на автомагистрала „Струма“ край село Марикостиново, община Петрич. Стойността на задържаните цигари е 1 838 400 евро.
Проверката е извършена около полунощ на 23 октомври от служители на Агенция „Митници“. Камионът с българска регистрация пътувал от Гърция към България.
Снимка: Апелативна прокуратура – София
Според представените от шофьора документи товарът бил от домакински стоки. При рентгеновото сканиране и последвалата щателна проверка обаче митническите служители установили, че всичките 32 палета са натоварени с цигари от известна търговска марка без български акцизен бандерол.
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59-годишният шофьор е привлечен като обвиняем за държане на голямо количество акцизни стоки без необходимия бандерол.
Разследването се провежда под надзора на Районната прокуратура в Благоевград.Редактор: Дарина Методиева
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