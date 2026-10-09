Близо 25 милиона къса цигари са иззети само за два дни при мащабна операция срещу контрабандата през българските граници. Нелегалната стока е открита в четири товарни автомобила на митническите пунктове „Лесово“ и „Кулата“, а приблизителната ѝ стойност достига 5 милиона евро. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и административният ръководител на Районна прокуратура - Благоевград Елица Калпачка.

Акцията, проведена под кодовото наименование „Прометей“, е определена от митническите власти като безпрецедентна за страната по количество задържани цигари в рамките на една операция.

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„Близо 25 милиона къса цигари бяха задържани в рамките на двудневна операция „Прометей“ на няколко пункта и гранични прехода. Два от камионите бяха задържани на митнически пункт „Лесово“, другите два - на граничен преход „Кулата“. Това са най-големите задържания на цигари съответно и на двата пункта. Резултатите от цялата операция са безпрецедентни за България като количество задържани цигари в рамките на една операция“, заяви Бакалов.

В действията са участвали служители на различни структури на Агенция „Митници“, включително звена за митническо разузнаване и разследване, борба с наркотрафика и териториалните дирекции в Бургас и София.

По случаите са образувани четири досъдебни производства. Две от тях се водят под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол, а останалите две - на Районната прокуратура в Благоевград. Бакалов подчерта, че постоянната координация между митническите служители и прокуратурите е била от ключово значение за резултата от операцията.

Районният прокурор на Благоевград Елица Калпачка представи подробности за един от случаите на граничния преход „Кулата“.

На 6 октомври митническите служители спрели за проверка товарен автомобил, в който открили голямо количество цигари без необходимия акцизен бандерол. Част от тютюневите изделия били с обозначение „Duty Free“.

Контрабандната стока била укрита в метални кутии за печки.

„На 6 октомври е спрян за проверка товарен автомобил, в който са установени акцизни стоки без бандерол. Част от другите акцизни стоки са с надпис „Duty Free“. В резултат на доброто взаимодействие със служителите от Агенция „Митници“ за изключително кратък период от време прокурорът събра достатъчно доказателства и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който е неосъждан до момента“, обясни Калпачка.

Шофьорът е обвинен в държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества – престъпление по член 234, алинея 3 от Наказателния кодекс.

Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 72 часа, а впоследствие съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“. По втория случай на „Кулата“ разследването продължава. Прокуратурата засега отказва да съобщи подробности, тъй като все още се извършват процесуално-следствени действия.

„Има и друго производство, по което се провежда активно разследване. Конкретика по второто образувано досъдебно производство ще бъде предоставена впоследствие, тъй като в момента текат процесуално-следствени действия и даването на информация на този етап ще попречи на разкриването на обективната истина“, заяви Калпачка.

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На въпрос дали четирите случая са част от един общ опит за контрабанда, тя уточни, че се проверяват всички възможни версии. От Агенция „Митници“ обясниха, че операцията не е била случайна. Тя е подготвяна предварително въз основа на разузнавателна информация, анализи и оценка на риска.

„Операцията е конкретно насочена към трафика на цигари през различните митнически контролно-пропускателни пунктове, както и през граничните преходи. Знаем, че част от транзитните цигари, които са с крайна дестинация в различни европейски държави, преминават през някои от тези пунктове. Операцията беше предварително подготвена на базата на различни аналитични и разузнавателни доклади. Бяха изготвени профили и в резултат на тях тези четири камиона бяха разкрити в рамките на две денонощия“, посочи Бакалов.

Особено внимание митническите власти обръщат на начина, по който са организирани превозите. Според заместник-директора на агенцията за първи път при трафик на цигари в България е установен подход, характерен за международните организации за наркотрафик.

Става въпрос за изпращане на няколко камиона последователно, така че ако един от тях бъде спрян от контролните органи, следващият да има шанс да премине границата.

„За първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по прийоми, свързани с трафика на наркотични вещества. А именно използването на така наречения метод „шотгън“ - след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да го покрива. Както виждате, и в двата случая – и на „Лесово“, и на „Кулата“, действията са абсолютно идентични“, обясни Бакалов.

Той уточни, че подобна организация позволява на престъпните групи да ограничат загубите си, ако част от товара бъде конфискувана. „Обикновено наркотрафикантските организации, използвайки този метод, разчитат на това, че ако първият камион бъде задържан, вторият ще премине, което по някакъв начин ще даде възможност поне част от печалбата да бъде реализирана. Понякога може да са и три камиона“, посочи заместник-директорът на Агенция „Митници“.

По думите му през последните десетина дни преди операцията службите са проследили и други признаци, характерни за подготовката на подобни нелегални превози.

Редактор: Цветина Петкова