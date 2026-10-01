Снимки: Агенция "Митници"
Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от над 6,1 млрд. евро за девет месеца
Агенция „Митници“ с най-високия месечен приход в историята - близо 1 млрд. евро за август
Само през септември приходите от ДДС при внос са достигнали най-високото си досега равнище за този месец от годината.
Според данните на Агенция „Митници“ близо 90% от увеличението на приходите от началото на 2026 г. е натрупано между втората половина на май и края на септември. За този период допълнителните постъпления надхвърлят 704 млн. евро. От ведомството отбелязват, че периодът съвпада с встъпването в длъжност на правителството на премиера Румен Радев.
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Резултатите за деветмесечието идват след поредица от рекордни месечни постъпления. През август приходите са били близо 1 млрд. евро - най-високата месечна стойност, отчитана от агенцията. Преди това рекордни за съответните месеци резултати са регистрирани и през юни и юли.
Данните показват, че през всеки от летните месеци на 2026 г. събраните от митниците приходи са били по-високи спрямо същия месец през предходните години.Редактор: Цветина Петкова
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