Пленумът на Висшия съдебен съвет определи председателят на Седмо отделение на Върховния административен съд съдия Ваня Анчева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите шест месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов.

Съдия Анчева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г., а през 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен “Mагистър” “Международни отношения - Право на ЕС” на същия университет.

Анчева е съдия във Върховния административен съд от близо 25 години, а от 2014-а досега е председател на Седмо отделение. Общият й юридически стаж е над 38 години.

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Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия в Софийския апелативен съд и Софийския окръжен съд. В периода 1991 – 1994 г. е работила в Районен съд - Пирдоп, където последователно е заемала длъжностите районен съдия и председател.

Редактор: Дарина Методиева