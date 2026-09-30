България изпрати на Европейската комисия петото, последно искане за плащане по ПВУ, възлизащо на повече от 1,8 млрд. евро.

Страната ни отчита последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции по Плана. Сред тях са конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки, въвеждането на мерки за по-високо качество на водоснабдяването и канализацията и др.

Кабинетът положи сериозни усилия за наваксване на забавянията в изпълнението и за успешно приключване на инвестиции с висока икономическа и обществена значимост във всички сфери на икономическия и социален живот, се казва в съобщението на правителствения пресцентър.

Атанас Пеканов: Кабинетът полага максимални усилия, за да получим останалата част от сумата по ПВУ

Сред успешно приключилите инвестиции, постигнали изцяло заложените цели, са:

► Изграждането на цялостната STEM среда в страната;

► Модернизирането на над 174 образователни институции;

►Закупуването на оборудване за над 50 болници и реновиране на 25 психиатрични заведения;

►Оборудване на 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги;

►Обновяването на близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания;

► Предоставянето на над 2000 помощни средства на лица с трайни увреждания;

►Подобряване на ЖП услугите чрез 32 нови модерни електрически мотрисни влака;

►Изграждането на 3 нови метростанции и закупуването на 8 нови мотриси за метрото в София;

►Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване получиха достъп до интернет мрежи с много голям капацитет;

►Реализирани са мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. квадратни метри площ жилищни сгради, както и над 500 нежилищни и търговски сгради;

► Обновено с енергийно ефективно е уличното осветление на над 100 общини;

► Свързани към електроенергийната мрежа са над 5000 MWh батерии и са присъединени близо 1500 MW ВЕИ с батерии.

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

С реализирането на тези инвестиции България увеличи значително дела на възобновяемата енергия в енергийния си микс и се позиционира като регионален лидер в съхранението ѝ, съобщават от правителствената пресслужба.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащане до два месеца.

Редактор: Ина Григорова