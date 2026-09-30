Ново изследване очертава критичното състояние на финансовата тежест върху българските пациенти. „Над 80% от българите си плащаме под масата и над масата, с регламентирани и нерегламентирани плащания, за да можем да бъдем по някакъв начин лекувани”, това коментира председателят на федерация „Български пациентски форум” Иван Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Бившият здравен министър д-р Мими Виткова подчерта, че този проблем тлее от десетилетия и се подценява от управляващите.

Данните от националното проучване на агенция „Тренд”, изготвено по поръчка на Българския лекарски съюз, показват, че осем от десет души настояват държавата да покрива по-широк обхват от дейности. За 39 на сто от анкетираните водещата трудност е именно финансовата тежест. Медиците обаче поставят на първо място липсата на специалисти и медицински сестри. Близо 40 процента от лекарите определят този дефицит като най-сериозното изпитание пред сектора.

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„Ние сме единствената държава в Европа, която има толкова голямо доплащане от джоба на пациента”, посочи Димитров. По думите му статистиката, показваща 40% доплащане, дори не отговаря на реалността, която е много по-тежка. Той определи ситуацията като резултат от политическа немощ и липса на воля за промяна през последните 20 години.

„В останалите европейски страни този процент отдавна е под 15 на сто, а у нас разходите от джоба на пациента са над 35-40%, което е пълен абсурд”, заяви Виткова. Тя поясни, че липсата на ясни регламенти позволява на лечебните заведения да изискват заплащане за каквото решат.

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Бяха дадени примери за държавни санаториуми, които са регистрирани като застрахователни агенти и изискват такси от пациентите. Посочени бяха и случаи на болници, които вземат пари за „обследване на риска от падане” или за транспорт на пациент между отделните отделения. „Държавата е абдикирала и контрол няма”, допълни Виткова.

Експертите коментираха и последните персонални промени в сектора. „Това са хаотични управленски решения, които водят до снемане на всякаква отговорност”, това заяви Виткова по повод освобождаването на Иванка Динева от поста началник на агенция „Медицински надзор”. Според Димитров подобни рокади показват политическа немощ и сриват доверието на гражданите в здравната система.

По думите на експертите липсата на правила и сигурност в системата принуждава пациентите да търсят лечение в чужбина, а българските лекари и сестри да напускат страната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка