Това е историческа дата. Днешният ден е триумф за българската история. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев в предаваното „Денят на живо” по NOVA NEWS. Той коментира връщането на тленните останки на цар Самуил у нас.

По думите му още от 1965 г. българската държава се стреми да върне тленните останки на цар Самуил у нас. Депутатът призова гражданите да се присъединят в събота от 12:30 часа на площад „Батенберг”, за да изпратят цар Самуил в последния му път. „Ние като българи трябва да сме изключително щастливи, че можем изобщо да се докоснем до такъв момент. Всичко ще стартира в Солун. Церемонията на площад „Батенберг” ще бъде в 12:30 часа. Ние ще го изпратим до „Света София” – мястото, от което той е започнал християнския си път като дете”, заяви той.

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Парушев коментира и изказванията на Кирил Петков и Асен Василев, че заслугата за връщането на тленните останки не е само на настоящото управление. „За пореден път се показва, че има хора, които не оценяват това, което се прави. Народът трябва да е обединен. Това, което споделя господин Петков, е изключително излишно в триумфа на споразумението, което беше подписано днес от министрите на културата на Гърция и България”, посочи депутатът.

Народният представител от „Прогресивна България” обърна внимание и на темата за производството и съхранението на ракия, която предизвика противоречиви реакции в обществото. „Хубаво е, че обръщаме внимание на такова нещо. Трябва да отбележим, че опозицията отново създаде нещо, което не съществува. Никъде в този бъдещ законопроект не е записано, че домашната ракия на българските граждани ще бъде засегната”, отбеляза Парушев.

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По думите му гражданите ще могат да продължат да използват домашната ракия. „Те ще продължат дейността, която са извършвали години наред. Ракията, която е оставена в няколко бутилки, е за лична консумация”, допълни той.

Според Парушев контролът ще обхваща хотели, ресторанти, къщи за гости и други места, където алкохолът се предлага. „Домашната ракия в действителност е алкохол, който не е преминал нужната проверка. Тази ракия е опасна, защото съдържа винилов алкохол. В Народното събрание всичко ще бъде описано точно и ясно, за да няма никакви спекулации”, каза депутатът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова