Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че „чуждестранен фактор“ е замесен в инцидента, при който петима мъже бяха задържани по подозрения за нарушения, свързани с експлозиви и акт на тероризъм край британската военновъздушна база RAF Fairford, съобщава „Ройтерс“.

Базата в западната част на Англия се използва от американските въоръжени сили за удари по цели в Иран. След задържанията в ранните часове на неделя британската полиция обяви сериозен инцидент в района, а правителството проведе заседание на националния кризисен щаб.

Петимата задържани са били освободени под гаранция, но разследването продължава. Полицията проверява и дали лица, действащи от името на чужда държава, са били замесени в случая.

Източник, запознат със ситуацията, заявил пред „Ройтерс“, че в трите големи бели микробуса, с които се предполага, че мъжете са пътували, не е имало действащи взривни устройства.

По думите му полицейската операция в неделя не била предприета въз основа на разузнавателна информация, което показва, че петимата не са били обект на пряко наблюдение. В същото време мерките за сигурност около базата били засилени, което предполага, че е имало информация за възможна заплаха.

Освободиха под гаранция задържаните за заговор за нападение срещу базата във Феърфорд

„Това, което можеше да се случи във Великобритания през уикенда, е много сериозно. Очевидно е замесен чуждестранен фактор. Все още няма да навлизам в подробности“, заяви Рубио пред Fox News.

Той не представи доказателства и не уточни за коя държава или организация става дума.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че инцидентът може да е свързан с Иран. И коментира решението петимата заподозрени да бъдат освободени под гаранция. „Аз не бих постъпил така“, каза американският държавен глава.

Петимата задържани са британски граждани, на около 20-годишна възраст и са от Лондон. Те били задържани в ранните часове на неделя, след като местен фермер подал сигнал за три бели микробуса, паркирани в близост до RAF Fairford.

Местни жители разказват, че мерките за сигурност около базата са били значително засилени в дните преди инцидента. Фермерът, подал сигнала, разказва пред журналисти, че в събота вечер друг местен жител, който преминавал с автомобил край базата, бил спрян от американски служители по сигурността.

Жената, пожелала анонимност, се е обадила в полицията около 1:00 часа местно време, след като се прибрала у дома и видяла трите големи микробуса, паркирани на пътя. Един от тях е бил с фалшив телефонен номер, а група мъже с качулки и маски са били забелязани да бягат от мястото.

Във вторник сутринта около базата все още е имало голям периметър за сигурност и пътни блокади. Според местни медии жителите на близките домове, които са били евакуирани, са започнали да се връщат.

През последните години западни правителства предупреждават за заплахата от враждебни действия, организирани от Иран, Русия и други държави, включително чрез наемане на посредници за извършване на подобни операции.

Лондон е наложил санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, като ги обвинява в участие във враждебни действия, включително планиране на атаки и предоставяне на финансови услуги на групи, целящи дестабилизирането на Великобритания и други държави.

Иран отрича участие в атаки или заговори във Великобритания и други страни. В понеделник Техеран отхвърли и твърденията за участие в инцидента край RAF Fairford.

Редактор: Георги Иванов