Европейската комисия обмисля да отложи влизането в сила на знаковото законодателство на ЕС за ограничаване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ. Това съобщи говорител на Комисията, след като няколко правителства, сред които Франция и САЩ, призоваха за спиране или отмяна на механизма, съобщи БТА.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви пред "Блумбърг" в петък, че Брюксел обсъжда възможността за едногодишно отлагане.

Пропан-бутанът и природният газ - без акциз от 1 октомври

Първоначално новите правила трябваше да започнат да се прилагат от 1 януари 2027 г. Те бяха приети през 2024 г. и предвиждат вносителите на газ, петрол и въглища в ЕС да следят и декларират емисиите на метан, свързани с доставките им. Целта на регламента е да се ограничи изпускането на метан в атмосферата. Метанът е един от основните парникови газове и има значителен принос за глобалното затопляне.

Редактор: Ралица Атанасова