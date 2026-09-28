Още разкрития около спецакцията на ДАНС и на пловдивската полиция, при която беше задържан испански гражданин, представящ се за шаман. Разследването е свързано с общност, която от години е действала в района на Калофер и е организирала ритуали в местността Бялата река.

По първоначални данни испанецът живее от дълго време в България и около него се е формирала група от последователи. Разследващите проверяват твърдения, че върху част от хората е било упражнявано психологическо въздействие и че по време на ритуалите са използвани забранени вещества.

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До момента като свидетели са разпитани 14 български граждани. По информация от района сред посетителите на общността е имало и много чужденци.

Разследването тепърва трябва да установи как са били финансирани дейностите на групата и дали нейни последователи са били принуждавани да предоставят пари, автомобили или друго имущество. На този етап тези обстоятелства се проверяват и не са установени като извършени престъпления.

Организацията е била регистрирана като неправителствена през 2012 г. и е функционирала открито в продължение на години.

При претърсванията е открито помещение в стопански постройки, за което се предполага, че е било използвано за провеждането на ритуалите. Иззети са 35 саксии със специфичен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Предстои експертизи да установят дали и какви психоактивни вещества съдържат намерените материали.

От Окръжната прокуратура съобщиха, че на испанския гражданин е повдигнато обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Очаква се прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.

По повод случая беше уточнено, че в оповестената до момента от ДАНС информация няма данни за противодържавна дейност. Към момента наказателното производство е свързано с държането на наркотични вещества. Службите разполагат с информация и за други групи на територията на страната, за които има данни, че развиват сходна дейност. Работата по установяването им продължава.

Припомняме, че вчера агенти от ДАНС и ОДМВР - Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен е испански гражданин.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според коятомъжът е формирал у нас група последователи, която манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Лидерът се представял за единствен посредник на „висши духове" и носител на древно духовно знание и използвал това, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.