Тежка катастрофа стана на столичния бул. "Иван Гешов", срещу Центъра по хигиена. Кола е смачкана между тролейбус и камион.

Жена загина при катастрофа между лека кола и камион в Бургаско

Движението по натоварената пътна отсечка е спряно. Задръстването започва от разклона за кв. "Красна Поляна" в посока бул. "България".

Снимка: БГНЕС

По първоначална информация, заради несъобразена скорост, в самото задръстване е станала и втора верижна катастрофа - точно преди тунела на бул. "Иван Гешов" и бул. "Цар Борис III".

Снимка: БГНЕС

Редактор: Габриела Павлова