Папа Лъв XIV пристигна в Мец, близо до границата с Германия, третата и последна спирка от посещението му във Франция. Там главата на Римокатолическата църква ще произнесе реч за изграждането на обединена Европа и нейната основна роля за мира. Отправени са специални покани към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз.

Папа Лъв XIV пристигна на визита в Париж

Очаква се американският папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуниез и после до отиде в конгресния център „Робер Шуман“, където да отдаде почит на Робер Шуман, един от основателите на обединена Европа. През голяма част от живота си той живее и работи именно в Мец, където подготвя и известната Декларация „Шуман“. Тя води до създаването на първообраза на Европейския съюз. Лъв XIV ще произнесе речта си в присъствието на президента Еманюел Макрон.

По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен“, където ще присъства френският президент, който ще участва по-късно в церемонията по изпращането на Светия отец от Франция.

Редактор: Цветина Петкова