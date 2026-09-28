Снимка: Стопкадър "Ройтерс", видео: "Ройтерс"
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Един човек е загинал в Бруклин, след като него е паднало дърво
Десетки милиони американци в североизточната част на страната се оказаха в обсега на мощна буря през уикенда, пише Би Би Си. Извънредно положение беше обявено в щатите Ню Йорк и Ню Джърси. Силни валежи и ветрове бяха прогнозирани в обширна зона от Вирджиния до Мейн. В Бруклин един човек загина, след като върху него падна дърво. По данни на местни медии той е бил в квартал в източната част, където е работел допълнителна смяна, когато е станал инцидентът.
Бурята доведе до сериозни прекъсвания на тока. Над 160 000 домакинства са останали без електричество, като почти всички са в североизточната част на страната.
Лошото време засегна сериозно и въздушния транспорт. По данни на FlightAware в събота са били забавени над 2400 полета, а други 1199 са били отменени.
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В свое предупреждение Националната метеорологична служба призова жителите да предприемат незабавни мерки заради очакваното значително покачване на водата в ниско разположените крайбрежни райони. Предупреждението включваше риск от заливане на пътища и щети по домове и търговски обекти.
В Ню Йорк властите предупредиха за пориви на вятъра до 86 км/ч, които могат да доведат до падане на дървета и електропроводи.
„Не пътувайте, ако не е необходимо. Не шофирайте и не преминавайте пеша през наводнени участъци“, призова кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани във видеообръщение към жителите.
Лошото време отмени редица спортни и културни събития. Бейзболният отбор „Бостън Ред Сокс“ премести последния мач от серията си срещу „Чикаго Къбс“ за неделя следобед във Флорида.
Футболният мач между „Ню Йорк Ред Булс“ и „Сейнт Луис Сити“ също беше отменен. Заради опасните метеорологични условия беше отменен и концерт на Ед Шийрън в района на Бостън.Редактор: Габриела Павлова
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