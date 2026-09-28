Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" с Турция на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 6:00 часа.

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи.

На 28 септември от 10:00 часа до 16:00 часа поради повреда на фериботния кораб м/к ,,Европа,, - BG, обслужващ ГКПП – Никопол – ферибот, ще преустанови плаване от и за Румъния по установения график.

От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа заради ниското ниво на река Дунав.

18 км колона от тирове се образува преди „Капитан Андреево”

От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, също временно не работи поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. През "Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония преминаването е нормално на всички ГКПП.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове със Сърбия.

Редактор: Ивета Костадинова