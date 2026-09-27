Маркировка, която криволичи, на пътя между селата Гара Елин Пелин и Лесново.

Наред с дупките по пътя, осовата линия не е поставена така, че да разделя двете платна на равни половини. От общината обясниха за NOVA, че криволичещата маркировка се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства.

„Бяхме наели такава фирма, за да изпълни маркировката. Решихме, че това излиза много скъпо. И защо да не си го правим ние. Така си взехме машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина. Но за новото момче, което обучавахме, тя е нова. Доста проблеми имахме, когато правихме маркировката през деня, защото има трафик. И съответно вече от умора и от това, че имахме проблеми с токовете с машината. Не че го оправдавам, не, че и ние се оправдаваме. Грешката е станала. Не смятам, че е толкова фатално. Ще бъде поправена. В петък още като видяхме какво се е получило, бяха предприели мерки от понеделник да се действа по въпроса”, каза изпълнителният директор на общинско предприятие БКД – Елин Пелин Петър Милев.