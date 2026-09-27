Как изглеждат яхтите на богатите през 2026 г.? Колко са големи, какво има на борда им и какво всъщност купува човек, когато цената вече се измерва в десетки милиони?

Това можете да разберете на изложение в Монако. Над 120 суперяхти и четири дни, в които едно от най-малките княжества в света се превръща в една от най-големите витрини на богатството.

И въпреки несигурната икономическа среда, апетитът към подобни, луксозни играчки не изчезва.