Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към финансовата и икономическата политика и заяви, че партията му е против увеличаването на данъчната тежест върху гражданите и бизнеса. Борисов пристигна в Пловдив за среща на младежката академия на ГЕРБ „Младите умове“.

В изказването си той постави акцент върху данъците, инфлацията, цените на горивата и параметрите на бюджета. „ГЕРБ като дясноцентристка, консервативна партия винаги е била за ниски данъци и за предприемчивите хора – тези, които теглят държавата напред и произвеждат брутния вътрешен продукт“, заяви Борисов.

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Той посочи, че по време на управлението на неговата партия брутният вътрешен продукт на страната е нараснал от 37 на 116 млрд. евро.

В Пловдив лидерът на ГЕРБ направи и паралел с комунистическото минало, говорейки за политики, които според него посягат върху доходите и собствеността на хората. „Това е любимото на комунистите – обичат най-много парите, но не техните, а чуждите. Като могат, взимат на хората парите“, коментира той.

Борисов се спря подробно и на цените на горивата. Той припомни, че в миналото увеличение на дизела с 10 стотинки е предизвиквало сериозно обществено недоволство, докато сега цените по бензиностанциите достигат около 2,50 лева.

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Той постави и въпроса за износа на горива на фона на твърденията за недостиг. „Питам, като няма нафта и се вдига цената, защо ще продаваме навън“, заяви Борисов. По думите му държавата е разполагала с възможности да използва количества, придобити при по-ниски цени на петрола, така че да повлияе върху крайната цена за потребителите.

Лидерът на ГЕРБ коментира и инфлацията, която определи като своеобразен „скрит данък“ за хората. Според него при по-високи цени държавата събира повече приходи, докато реалната тежест остава за крайния потребител. Като пример той посочи и идеите за облагане на свръхпечалбите, като изрази тезата, че допълнителните разходи за бизнеса впоследствие се калкулират в цените.

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Борисов постави въпроси и около параметрите на държавния бюджет. „Как към днешна дата дефицитът е 2,2%, а в предложенията за бюджета е 5,7% за оставащите месеци?“, попита той. Според него подобно разминаване изисква обяснение, като в изказването си използва и израза „планиран грабеж“.

По време на срещата Борисов обърна внимание и на Пловдив. Той заяви, че според него „всичко хубаво направено в Пловдив е направено от ГЕРБ“ за периода след 90-те години, като посочи стадионите, спортните бази, осветлението на стадион „Локомотив“, реконструкцията на кино „Космос“ и транспортни проекти в града.