България си поставя за цел не просто да разгърне мащаба на социалната икономика чрез създаването на мрежа от социални предприятия, а да ги развива със социални иновации. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на обсъждането на доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за напредъка в областта на социалната и солидарна икономика.

Дискусията се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Събитието беше организирано под егидата на втория вицепремиер и министър на труда и социалната икономика на Испания Йоланда Диас.

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Ефремова припомни, че предстои да бъде създаден Център за компетентности в областта на социалните иновации. След приключването на европейското финансиране, той може да продължи да съществува със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Министър Ефремова открои още две ключови решения за развитието на социалната икономика. Сред тях е изграждането на гъвкава и приобщаваща нормативна уредба в сферата на социалната и солидарна икономика. „Това означава не просто ангажиране на правителствата, но и на неправителствените организации и социалните предприемачи в процеса по създаване на нормативна уредба“, подчерта Ефремова. Според нея освен от целенасочени финансови стимули, социалните предприятия имат нужда и от нефинансова подкрепа. Затова социалната икономика е включена в дневния ред на българската политика и е част от управленската програма на правителството.

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Министърът припомни, че в страната функционират шест центъра за подкрепа на социалните предприятия. Тяхната цел е не просто да помагат на социалните предприемачи да създават нови предприятия, но и социалните предприятия да бъдат подпомогнати чрез проекти и свързване с бизнеса, който не е част от социалната икономика.

България се присъедини към групата за приятелство, чиято основна цел е насърчаване на социалната икономика. „Участието ни в тази група на приятелството ни дава възможност за обмен на ноу-хау и добри практики. В същото време въпросите за социалната и солидарна икономика ще бъдат поставени по-високо в международния дневен ред“, допълни Ефремова.

Редактор: Никола Тунев