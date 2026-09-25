Русия обмисля позицията си дали да възобнови преките преговори с Украйна след последните украински атаки на нейна територия, заяви Владимир Путин. По думите му „Русия не се готви за какъвто и да било конфликт с Европа“.

„Що се отнася до предложенията за възобновяване на преговорите - да, всички те са на масата и всичко е възможно. Но след всичко, което направиха, внимателно ще обмислим какви стъпки трябва да предприемем в отговор“, каза руският президент.

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Редактор: Ивета Костадинова