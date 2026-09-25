Снимка: iStock
Седем души са ранени, сред тях и дете
Дрон е ударил офис сграда в Соломянския район на Киев, повреждайки фасадата и избивайки прозорците. След удара са се запалили превозни средства на паркинг в близост до сградата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в своя Telegram канал.
Първоначално градоначалникът съобщи за трима загинали, но по-късно броят им нарасна на петима.
Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове, в Киев е загинало дете
Сред седемте ранени има и едно дете. Пожарът на паркинга до офис центъра е бил потушен, а на място продължават да работят екипи на спешните служби.
As of now, four people have already been reported killed as a result of a Russian drone strike on an office building in Kyiv. My condolences to their families and loved ones… Seven more people were injured, including a child. I thank all of our emergency services, which always… pic.twitter.com/RHSokGPe90— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026
Кличко съобщи още, че е повредено и медицинско заведение в Соломянския район. Трима души, които се намирали в близост до него, били хоспитализирани, включително едно дете.Редактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни