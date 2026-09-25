Седем души са ранени, сред тях и дете

Дрон е ударил офис сграда в Соломянския район на Киев, повреждайки фасадата и избивайки прозорците. След удара са се запалили превозни средства на паркинг в близост до сградата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в своя Telegram канал.

Първоначално градоначалникът съобщи за трима загинали, но по-късно броят им нарасна на петима.

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Сред седемте ранени има и едно дете. Пожарът на паркинга до офис центъра е бил потушен, а на място продължават да работят екипи на спешните служби.

Кличко съобщи още, че е повредено и медицинско заведение в Соломянския район. Трима души, които се намирали в близост до него, били хоспитализирани, включително едно дете.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Telegram канал на Виталий Кличко

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