Въздушна цел е била засечена през изминалата нощ на около 20 километра източно от Галац, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Заради сигнала два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобаза „Борча“, за да наблюдават въздушната обстановка в района.

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Предупредително съобщение е било изпратено до жителите на източната част на окръг Галац и северната част на окръг Тулча чрез системата RO-ALERT в 03:27 часа местно време. Тревогата е отменена в 04:14 часа.

От румънското военно министерство уточняват, че по време на наблюдението не е било регистрирано навлизане на въздушната цел във въздушното пространство на страната. Случаят е станал през нощта срещу 25 септември, като властите са следили ситуацията с помощта на радарните системи и изтребителите, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство.

Редактор: Георги Иванов