Данъчните промени, предложени от управляващите, предизвикаха разнопосочни реакции в парламента. Управляващите ги определят като мерки, насочени към образованието и социалната политика, докато част от опозицията предупреждава за увеличаване на данъчната тежест и инфлационен ефект. В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS икономистите Георги Вулджев и Георги Захариев представиха кои са позитивите и негативите сред заложените реформи като според тях „за първи път съществуват и добри предложения, макар и малко".

Според Георги Вулджев пакетът е „смесена картина“, но „по-скоро отрицателна“. Той определя като положителни актуализирането на данъчните оценки на имотите и облекченията за родители. За облагането на свръхпечалбата обаче смята, че подходът трябва да бъде по-прецизен. „Правилният подход е да се гледат конкретни финансови показатели. Не трябва да е просто с колко ти се увеличава печалбата, а колко висока е спрямо даден референтен период“, каза той. По думите му мярката може да има логика при банките, но при други сектори е по-спорно и е необходим по-строг надзор.

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Георги Захариев също определи концепцията за свръхпечалба като спорна, но постави акцента върху ефекта за потребителите. „Всеки един данък, който се допълва, без значение дали е свръхпечалба или нещо друго, което се планира да се вземе от компаниите, всъщност е данък, който ще се плати директно от гражданите“, заяви той. Според него вместо допълнително облагане трябва да се работи за либерализиране на секторите с висока концентрация на компании.

Икономистите са единодушни по отношение на облагането на ваучерите, като Вулджев го определи като реформа с нищожен фискален ефект, а Захариев коментира: "Това е лош сигнал към бизнеса, който създава усещане за липса на стабилност и последователност."

Цялата дискусия вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова