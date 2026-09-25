Франция ще изпрати войски и отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Янбу на Червено море. Той е от ключово значение за транспорта на енергия. Това заяви френският президент Еманюел Макрон.

Цените на суровия петрол отбелязаха сериозно увеличение, след като основният алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол беше атакуван от подкрепяните от Иран хути в Йемен. Макрон подчерта, че Русия засилва враждебните си действия срещу Европа, като се опитва да я сплаши и да подкопае решимостта ѝ да подкрепи Украйна.

Макрон предупреди от трибуната на ООН, че в света „се завръща законът на джунглата”

„Няма да се поддавам на ескалация. Това, което Русия иска, е да използваме войнствена реторика, за да може да оправдае мобилизацията си и своята позиция. Мога да ви кажа, че Москва все по-често извършва враждебни, а понякога и престъпни действия срещу европейски държави. Това, което предлагаме, е двоен мораториум – украинците спират ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи, а руснаците се ангажират да не нанасят удари срещу украинската енергийна система и гражданската инфраструктура. Втората част от мораториума предвижда прекратяване на военните действия в Черно море, тъй като там са блокирани десетки милиони тона зърно, което е ужасно за много страни”, посочи френският държавен глава.

Редактор: Дарина Методиева