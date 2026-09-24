Президентът на Палестина Махмуд Абас се включи в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН чрез видеовръзка. Причината той да не бъде на място в Ню Йорк е, че администрацията на Доналд Тръмп отказа издаването на визи на членовете на делегацията.

Абас призова Общото събрание на ООН да потърси отговорност от Израел и да гарантира създаването на две държави.

„Какво чака международната общност, за да защити палестинския народ, да гарантира оставането му на неговата земя, да сложи край на израелската окупация и да приложи решението за две държави въз основа на международната легитимност?“, попита Абас в предварително записаното си обръщение.

Той заяви, че палестинският народ преживява „един от най-опасните периоди“ в своята история след три години война в Газа.

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„В Ивицата Газа нашият народ е подложен от страна на израелските окупационни сили на убийства, разрушения, глад, опити за разселване, както и на война с геноцид, която доведе до безпрецедентна хуманитарна катастрофа“, каза Абас.

Администрацията на Тръмп забрани на Абас да влезе в САЩ за Общото събрание на ООН, което принуди палестинския лидер да направи обръщението си онлайн от Рамала, в окупирания Западен бряг. В черта си Абас отхвърли забраната за визи за влизане на страната и я определи като „незаконни наказателни мерки“. Президентът на Палестина заяви пред световните лидери, че за втора поредна година на палестинската делегация са отказани визи за влизане в САЩ и съответно лично участие в заседанията на Общото събрание на ООН.

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„Отказът на достъп на палестинската делегация до централата на ООН е нарушение на задълженията на Съединените щати като приемаща страна. Поради това призоваваме американската администрация да отмени тези санкции и ограничения", каза още Абас.

Абас говори ден след високопоставена среща на ръководения от Тръмп Съвет за мир, на която беше изчислено, че възстановяването на Газа ще изисква 71,4 милиарда долара през следващото десетилетие. Съветът представи шестмесечен план за започване на възстановяването на Газа, като същевременно призна, че планът може да започне „в момента, в който финансирането и достъпът го позволят“.

Забавеният 20-точков план на администрацията на Тръмп за прекратяване на огъня от октомври миналата година предвиждаше реформирана Палестинска автономия да поеме управлението на Газа в бъдеще. САЩ обаче почти не са водили публичен диалог с Палестинската автономия, откакто споразумението беше постигнато преди 11 месеца. Абас призова администрацията на Тръмп „да се върне към диалог и взаимно уважение“.

Редактор: Цветина Петрова