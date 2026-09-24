За първи път в авиационната история на България на Летище Варна бе извършена церемония по кръщение на самолет, който получи името на морската столица - „VARNA“.

Самолетът Boeing 737-8 е собственост на най-големия европейски туроператор TUI, а негов кръстник стана министърът на туризма д-р Илин Димитров. „Днес Варна получава криле и ще можем да бъдем все по-активни на международната сцена“, заяви министърът.

Снимка: Пресцентър Министерство на туризма

На церемонията присъстваха кметът на морския град Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков, главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел и представители на висшия мениджмънт на компанията, както и главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ Михаел Ройш.

Снимка: Пресцентър Министерство на туризма

Варна бе избрана за домакин на годишната среща на ръководството на TUI с участието на над 150 мениджъри от различни точки на Европа. „Името на нашата морска столица ще полети над Европа като посланик на България и българското Черноморие. Целта на Министерството на туризма е до края на 2030 г. броят на туристите, които пътуват до България чрез водещия европейски туроператор, да бъде удвоен и те да достигнат 400 000 души годишно“, каза министър Димитров.

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Главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел определи именуването на самолета като емоционален момент и подчерта потенциала на Варна и България да привличат повече туристи. „За мен това е нещо много специално и вярвам, че ще бъде специално и за нашите гости, защото те ще научават повече за Варна. България има отличен туристически продукт с дълга история, който днес е модерен и се развива“, подчерта Ебел.

Снимка: Пресцентър Министерство на туризма

След церемонията предстои подписване на меморандум за дългосрочно сътрудничество между Министерството на туризма и TUI Group, което ще се състои в правителствената резиденция „Евксиноград“.

Редактор: Цвета Лазаркова