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Това съобщи директорът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов
Частично бедствено положение е обявено в община Хисаря след пожара, разгорял се в сряда. Огънят избухна във вилна зона „Отдих” над село Песнопой. Заради стихията областният управител на Пловдив задейства системата BG-ALERT. 40 души бяха евакуирани.
В ефира на „Здравей, България” директорът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов обяви, че има вероятност пожарът да е бил умишлено запален, тъй като имало множество огнища на големи разстояния.
Евакуират хора заради пожар край Песнопой, в гасенето се включиха два хеликоптера
„Към момента огънят е овладян. Има единични тлеещи огнища в засегнатите имоти, най-вече във вилната зона. Днес ще продължим работа на терен. Общата площ, засегната от пламъците, е около 2000 декара. Засегнати са 11 постройки, три от тях са вили, една от които - обитаема”, добави той.
В гасенето се включили над 15 екипа на пожарната, хеликоптери, тежка техника и доброволци.
„Част от евакуираните са настанени в хотел в Хисаря, останалите са при роднини. Имаше и такива, които не напуснаха вилната зона, но се качиха в по-горната ѝ част под надзора на полицията”, обясни кметът на общината Ива Вълчева.
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