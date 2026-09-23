Климатичните промени вече оказват сериозно влияние върху българските гори, а необходимостта от промяна в начина им на стопанисване става все по-неотложна. Това заяви доц. д-р Георги Костов, бивш заместник-министър на земеделието в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му горите не трябва да се разглеждат единствено като източник на дървесина. Те имат ключова роля за задържането на водата, предпазването на почвите от ерозия, съхраняването на биоразнообразието и регулирането на климата.

„Климатичните промени не предстоят. Те са тук и ние ги усещаме ежедневно“, посочи Костов. Той даде като примери зачестилите пожари, наводнения и други екстремни явления.

Експертът предупреди, че значителна част от българските гори са под заплаха. По думите му около 35% от територията на страната е заета от гори, като поне 20% от тях са застрашени.

Костов обърна внимание и на над един милион хектара издънкови гори, както и на големи площи изкуствено създадени горски насаждения. Според него част от тези гори са в лошо здравословно състояние, съхнат и са по-уязвими към пожари.

Според Костов един от сериозните проблеми е липсата на достатъчен пазар за некачествената дървесина. Това ограничава приходите на горските стопанства, а оттам и възможностите за инвестиции в залесяване и поддържане на горите.

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Той изчисли, че ако около един милион хектара трябва да бъдат залесени, при приблизителна съвременна цена от 15 000 евро на хектар необходимият ресурс би достигнал 15 млрд. евро.

„Няма кой да ги даде. Държавата ни не е толкова богата“, заяви Костов и призова за спешни мерки.

Като една от възможностите той посочи осигуряването на пазар за дървесината, включително чрез използването ѝ за енергийни нужди.

Костов коментира и въпроса дали заради затоплянето трябва да се засаждат по-топлолюбиви, чужди за България дървесни видове.

По думите му климатичните промени не означават, че страната ще има постоянно по-топъл климат. България остава изложена и на студени въздушни течения и мразове.

Затова, според експерта, трябва да се разчита основно на местните дървесни видове и техните екологични форми, които са адаптирани към условията в страната.

„Младите екосистеми са по-приспособими, по-адаптивни“, каза Костов. Той подчерта, че това не означава да се премахват старите гори, които имат висока природна стойност, а да се обръща внимание на престарелите и силно експлоатирани насаждения, които са по-чувствителни към променящите се условия.

Според него са необходими бързи мерки за подобряване на здравословното състояние на горите и повишаване на способността им да се адаптират към климатичните промени.

Редактор: Габриела Павлова