Руският външен министър Сергей Лавров се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио в Ню Йорк. Двамата са разговаряли в кулоарите на Общото събрание на ООН, предаде „Ройтерс“.

Снимка от срещата, на която се вижда как Лавров и Рубио се ръкуват, беше публикувана от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Рубио и Лавров обсъждат войната в Украйна

Това е поредната среща между двамата дипломати на фона на усилията на Москва и Вашингтон да поддържат диалог по ключови международни въпроси.

Russian Foreign Minister Lavrov and U.S. Secretary of State Rubio meet in New York pic.twitter.com/yEkVhkj4iM — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026

Лавров и Рубио се срещнаха и преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

„Тази война няма да приключи на бойното поле", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

По думите му, колкото по-скоро бъде постигнато споразумение, толкова по-малко ще бъдат разрушенията и жертвите и от двете страни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио очерта основен принцип във външната политика на администрацията на Доналд Тръмп, заявявайки, че докато Тръмп е президент, Вашингтон ще поставя националните си интереси на първо място на фона на конфликтите и нестабилността по света.

Рубио потвърди и поканата му към Владимир Путин е поканен на предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями през декември, информира Sky News. Рубио заяви, че се надява Путин да приеме поканата, тъй като срещата би дала възможност на руския президент да разговаря с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Срещата на върха на Г-20 е насрочена за 14 и 15 декември в Маями. Русия остава член на Г-20, а Москва по-рано потвърди, че е получила покана за участие на високо ниво, като окончателното решение за представителството ѝ трябва да бъде взето по-късно. Путин и Тръмп вече се срещнаха през август миналата година в Анкъридж, Аляска. Предстоящият форум в Маями може да предостави нова възможност за разговор между двамата лидери.

Редактор: Георги Иванов