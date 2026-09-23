Войните и изкуствения интелект във фокуса на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Тя беше открита във вторник в Ню Йорк.

Тръмп преименува изкуствения интелект на суперинтелект и каза, че който го има, ще има всичко. Няма да спирам развитието на нещо, което ще е много по-голямо от Индустриалната революция, допълни американският президент.

Започва 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Войната с Иран

Американският президент каза, че трябва да вземе голямо решение - да сключи споразумение с Техеран или да „унищожи Ислямската република“.

САЩ и Иран водят преговори чрез посредници от много месеци. Преговорите продължават дори тази седмица в кулоарите на Обединените нации.

Според президента на САЩ, Иран „изчаква междинните избори през ноември, за да вземе решение дали да сключи това споразумение“. Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкиян.

Войната в Украйна

Тръмп разговаря и с президента Володимир Зеленски. Очаквано двамата са обсъдили искането на Тръмп Украйна да прекрати атаките по енергийни обекти в Русия.

Според Володимир Зеленски, двамата са на мнение, че войната в Украйна трябва да приключи преди началото на зимата.

Конфликтът в Газа

Тръмп отново каза, че е спрял 8 войни и е прекратил конфликта в Газа, въпреки че „Хамас” все още не се е разоръжил, а израелските войски все още са там.

Редица лидери отправиха остри критики към Израел и заклеймиха това, което се случва в Газа. Сред тях беше президентът на Турция Реджеп Ердоган. По време на неговата реч, докато той говореше за действията на Израел и за геноцид, израелската делегация напусна залата.

Хуманитарната криза в Газа се очаква да бъде и част от речта на българския президент Илияна Йотова. Вчера тя се срещна както с представители на Световния еврейски комитет, така и с краля на Йордания Абдула II, който пък от трибуната на ООН заяви, че израелските заселници в Газа извършват военни престъпления.

Общото събрание на ООН: Президентът Йотова проведе редица срещи

„Хуманитарната катастрофа в Газа е факт. Днес тя прозвуча в изказванията на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН", каза Илияна Йотова пред български журналисти. „Утре в своето изказване аз ще говоря за хуманитарния елемент в тази криза. Ще говоря за това, че има българин, който загина там в хуманитарна мисия. Ще говоря за това как служителите на ООН трябва да бъдат защитавани в тези мисии и за конкретните решения, които ООН трябва да предложи. Надявам се да имам възможност да се видя и с Николай Младенов, за да науча и последните новини каква ще бъде следващата стъпка по отношение на Газа. Ще има нова голяма конференция и на ниво Европейски съюз, която ще бъде организирана в Йордания, на която ще бъдат поканени държавите от Съюза, за да участват във възстановяването на страните от Близкия изток. И тук специално беше подчертана ролята на българските строителни фирми в това отношение", каза Илияна Йотова.

Сред другите основни акценти от речта на нашия държавен глава пред Общата сесия на ООН ще бъдат мирът, необходимостта от това да се седне на масата за преговори, както и конкретни предложения от страните в Европейския съюз. Снощи държавният глава на България Илияна Йотова беше и на традиционния прием, даван от президента Доналд Тръмп по случай седмицата на високо ниво.

Бойкот на медии след решението на Тръмп да не дава достъп до Белия дом на част от тях.

Големите канали, сред които и Fox News, демонстрират солидарност със Си Ен Ен, „Политико” и MSNBC и отказаха да отразяват президента Доналд Тръмп.

Трите медии вече стартираха дело срещу Тръмп. Очаква се те да получат обратно достъп до Белия дом, защото правото им да изразяват своето мнение е гарантирано от Първата поправка като медии.

Най-важното според анализаторите

В предаването „Здравей, България” международният анализатор Огнян Дъскарев посочи друга тема, като особено важна.

„Централното командване на САЩ съобщи преди няколко дни, че през последните два месеца всеки ден американската армия транспортира между 10 и 18 милиона барела петрол през Ормузкия проток в неговата южна част до Оман. Много се мълчи по този въпрос, но това е факт. И това става под закрилата на могъщия американски флот, който в същото време осъществява морска блокада над Иран. За това време нито един ирански танкер не е минал и не е транспортирал никакъв петрол, т.е. сега нямат доходи. Пак според Брад Купър през последните месеци 1 милиард барела петрол са били прекарани през Ормузкия проток пак с помощта на американската армия, с помощта на около 2000 танкера и търговски кораба.Има блокада само за Иран”, каза Дъскарев.

„Основната причина защо е толкова скъп петролът, е, че има остър недостиг на танкери. Аз съм дал 20 милиона долара за танкер, е, няма да го пусна там, защото винаги има опасност иранците да го ударят с някоя изостанала тяхна ракета. Мини няма, защото беше разминирано. Втората причина са гигантските застраховки. Застрахователите печелят огромни пари”, каза Дъскарев.

„Освен конюнктурата, свързана с Иран и най-вече Ормузкия проток, нищо ново под слънцето. Светът в продължение на хилядолетия се движи в посока от един регионален конфликт към друг регионален конфликт. Що се отнася до събитията, които в момента протичат в Организацията на обединените нации – също рутинни действия. Някой си държи реч. Българският президент ще каже нещо. Това, че Организацията е ялова от десетилетия, всъщност е по-важният въпрос. Никаква работа не се върши там”, коментира геополитическият анализатор Марин Русев.

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