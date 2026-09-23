В Ню Йорк беше открита 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер.

Илияна Йотова постави случая на Ива Михайлова пред върховния комисар на ООН по правата на човека



Късно снощи тя се срещна с президента на Словакия и върховния комисар по правата на човека към ООН, когото запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа.

Йотова разговаря и с представители на Световния еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Президентът Илияна Йотова разговаря със словашкия си колега Петер Пелегрини

„Много малко беше спомената Европа в днешните речи. Говорим за големите сили, за конфликтите, а някак европейският континент и най-вече Европейският съюз остават на заден план. Аз очаквам много европейски лидери да говорят по тази тема, защото не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, и на този в Близкия изток без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз”, каза Йотова.

Президентът говори и на събитието на високо равнище „Защита на правата на децата в областта на изкуствения интелект: Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на изкуствения интелект като оперативен инструмент“. Срещата бе съпредседателствана от президента на Франция Еманюел Макрон, министър-председателя на Испания Педро Санчес, президента на Кения Уилям Руто.

"Отговорността ни към децата обхваща и света, който създаваме чрез новите технологии. Безопасността трябва да бъде заложена още при развитието на технологиите с категорична защита на децата в различните етапи на тяхното развитие, със съхраняване на достойнството им и гаранция, че няма да бъде злоупотребявано с тяхното доверие", заяви Йотова. Тя изтъкна отговорността не само на държавите да гарантират сигурността на децата, но и на компаниите, които създават и развиват технологии.

В изказването си държавният глава открои перспективите, които развитието на изкуствения интелект предоставя, но посочи и предизвикателствата, свързани със задълбочаване на дисбалансите по отношение на достъпа до технологии. По думите й международните усилия следва да бъдат насочени към намаляване на тези неравенства. Илияна Йотова подчерта незаменимата роля на семейството, както и на учителите, които трябва да бъдат подкрепяни в усилията им да помагат на децата да развиват самостоятелна преценка и да използват технологиите уверено и отговорно. За да бъдат работещи решенията, трябва да бъдат чути и децата, добави държавният глава.

"За да се справим с тези предизвикателства, е необходимо сътрудничество. Коалиция за защита на децата в ерата на изкуствения интелект може да има практически принос чрез споделянето на опит и работещи подходи. За България смисълът на това сътрудничество е всяко дете да може да расте в сигурна среда и да се възползва от технологичния напредък, за да разгърне своите способности и да изгради пълноценен живот", каза още Йотова.

Редактор: Ина Григорова