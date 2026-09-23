Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители.

Сред промените са заложени допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им.

Какви ще са ефектите от новия Закон за потребителския кредит

Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя

Редактор: Ина Григорова