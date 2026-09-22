В сряда Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидатпрезидентските двойки ще се явяват на изборите на 25 октомври. Тегленето на жребия започва в 15:00 часа и ще бъде проведено публично.

Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии.

9 септември е крайният срок за партиите и коалициите да се регистрират за президентските избори

До 17:00 часа на 21 септември в ЦИК са постъпили документи за регистрацията на 24 кандидатпрезидентски двойки. Сред тях са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Волен Сидеров и Славчо Велков, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

Документи са подали още двойките Лъчезар Аврамов–Ивайло Дражев, Венцислав Ангелов–Атанас Стефанов, Нако Стефанов–Нина Ламбова, Камен Тасков–Галя Иванова, Борис Анзов–Бранимир Мичев, Радостин Василев–Красимир Манов, Методи Бъчваров–Ленин Станоев, Александър Томов–Сергей Инджов, Мария Колева–Валери Велковски, Боян Расате–Йордан Манасиев, Величка Георгиева–Росен Иванов, Искра Недева–Стоян Георгиев, Иванка Цветанова-Петкова–Панайот Кючуков, Иво Лулчев–Стефан Попов, Пламен Пасков–Светозар Съев, Йордан Малджански–Валентин Христов, Явор Генов–Максим Велков и Георги Димов–Димитър Шивиков.

ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

Броят на кандидатите обаче може да се промени, тъй като крайният срок за внасяне на предложенията за регистрация изтича днес, 22 септември, в 17:00 часа. След приключването на процедурата ЦИК трябва да обнародва кандидатските листи в „Държавен вестник“, като това трябва да се случи не по-късно от 24 септември.

Предизборната кампания официално започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Президентските избори са насрочени за 25 октомври.

Редактор: Цветина Петкова