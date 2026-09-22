Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова.

По думите ѝ указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията както в София, така и в останалата част от страната. Контролът ще обхване различни по големина търговски обекти – от самостоятелни бензиностанции до големи вериги, независимо дали се намират в големите градове или извън тях.

Мая Манолова: Първите потърпевши от проверки на КЗП са топлинните счетоводители

„Проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки“, посочи Манолова. Първите междинни резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат оповестени публично.

Новият председател на КЗП заяви, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това кой е установеният нарушител.

Контролът няма да се ограничи само до пазара на горива. Комисията ще следи и за необосновано поскъпване на хранителни продукти и лекарства без рецепта в рамките на своите правомощия. Предвиждат се проверки и за неравноправни клаузи в договорите и общите условия, свързани с битовите сметки и мобилните услуги.

Междувременно правителството обяви пакет от мерки срещу високите цени на горивата на стойност над 300 млн. евро. Сред тях е премахването на акциза върху пропан-бутана, както и субсидии за ключови сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.

Редактор: Цветина Петкова