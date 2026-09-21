Постоянните представители на страните от Европейския съюз постигнаха днес споразумение да отменят санкциите, наложени заради войната на Русия в Украйна, срещу бизнесмените Алишер Усманов и Михаил Фридман. Условието е нито едно правителство от ЕС да не възрази срещу решението в рамките на следващите няколко часа, съобщиха дипломати, цитирани от „Ройтерс“.

Споразумението е част от сделка за удължаване с три години на санкциите срещу хиляди други руски физически и юридически лица, което е значително по-дълъг период от обичайното им подновяване за шест или 12 месеца, посочиха дипломатите.

За изненада и недоволство на някои държави от ЕС Франция този месец се присъедини към Словакия в настояването руско-узбекският милиардер Усманов да бъде изваден от санкционния списък. След това Люксембург поиска от списъка да бъде изваден и руският бизнесмен Фридман.

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Франция призова ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, след като по думите ѝ е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, съобщиха пред „Ройтерс“ миналата седмица трима европейски дипломати. В петък високопоставен азербайджански дипломат отхвърли тези твърдения.

Франция не е потвърдила публично, че е настоявала ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, които включват забрана за пътуване до страните от блока и замразяване на активите му на територията на ЕС.

ЕС наложи санкции и на двамата бизнесмени през 2022 г. При включването на Усманов в санкционния списък ЕС посочи, че той има „особено близки връзки“ с руския президент Владимир Путин.

Фридман претендира за обезщетение от 16 млрд. долара от Люксембург по дело, отнесено до арбитражен съд. Според дипломати от ЕС Люксембург е изтъкнал, че позицията му в защита на запазването на европейските санкции срещу Фридман може да бъде отслабена, ако единствено Усманов бъде изваден от санкционния списък.

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Украинският външен министър Андрий Сибиха определи като „неприемливо“ намерението двамата руски олигарси да бъдат извадени от санкционния списък на Европейския съюз. Той заяви, че това ще изпрати „погрешен сигнал“ към Москва.

„Свалянето от списъка е неприемливо и ще изпрати погрешен сигнал към Москва в момент, когато натискът трябва да бъде засилен. Напротив, санкциите трябва да бъдат затегнати“, написа Сибиха в социалната мрежа Х.

Usmanov and Fridman were listed because they are part of Russia's aggressive regime waging a war of aggression against Ukraine. What has changed? Nothing. Delisting is unacceptable and would send the wrong signal to Moscow at a time when pressure needs to increase. On the contrary, sanctions need to be tightened, individual lists expanded, and the rollover extended from six to twelve months — so that there are fewer counterproductive ideas to please Russian oligarchs. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 21, 2026

По-строгите позиции сред държавите от ЕС - сред които Полша и балтийските страни - категорично се противопоставят на облекчаването на санкциите срещу Усманов по политически причини.

Черният списък включва ключови фигури като руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

Редактор: Цвета Лазаркова