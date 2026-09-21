След катастрофалните резултати на местните избори в две германски провинции, канцлерът Фридрих Мерц обяви, че няма да подава оставка. Той нарече резултата „бедствие“, защото Християндемократическият съюз (ХДС) не влиза в местния парламент на една от провинциите. Това са най-лошите резултати на партията от 77 години насам.

В североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания Християндемократическият съюз не преминава 5-процентовата бариера. Канцлерът е под усилващ се натиск да се оттегли след поредицата от изборни загуби. Въпреки това, той настоя, че ще продължи плана на правителството си за икономически и данъчни реформи.

„Днес станахме свидетели на два избора с много различни резултати. Резултатът в Мекленбург-Предна Померания не може да бъде разкрасен. Това е катастрофа. Виждаме една държава, която е в сложна ситуация. Икономиката ни преминава през дълбока трансформация. А тонът на говорене в обществото ни стана по-остър и по-непримирим. Доверието в институциите на страната ни намалява и бива активно подкопавано от радикални партии вляво и вдясно. Ето защо не можем повече да отлагаме тези решения“, заяви Фридрих Мерц.

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„Алтернатива за Германия“ (AfD) е на път да спечели най-много гласове, като получи 38 процента, следвана от социалдемократите с 35 на сто. Крайнодесните обаче вероятно няма да управляват, тъй като останалите партии отказват да се коалират с тях.

„От данните е напълно ясно, че хората искат промяна. Искаме да ни бъде гласувано доверие да управляваме Мекленбург-Предна Померания“, заяви кандидатът за премиер на Мекленбург-Предна Померания Лайф-Ерик Холм.

Управляващият Християндемократическия съюз е на път да загуби и Берлин, където мнозинство с 26% ще има партията „Ди Линке“ - наследниците на комунистическата партия от времената на ГДР. „Алтернатива за Германия“ увеличава подкрепата си и в Берлин, където получава 16 на сто.

„Днес победи общата ни визия за Берлин. За един достъпен Берлин за всички хора – независимо откъде идват, какви са убежденията им, кого обичат и какви доходи имат“, заяви кандидатът на „Левите” за изборите в Берлин Елиф Ералп.

„Алтернатива за Германия“ се противопоставя на санкциите срещу Русия и предоставянето на помощ за Украйна, припомнят световните агенции. И публикуват коментара на говорителя на Кремъл, който заяви, че успехът на „Алтернатива за Германия“ се дължи на факта, че Берлин вече не купува евтин руски газ.

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Победата на AfD в Мекленбург-Предна Померания не е първият подобен успех за партията. Преди това тя спечели регионалните избори в Тюрингия през 2024 г., а преди две седмици – и в Саксония-Анхалт. Въпреки първото място, партията няма достатъчно подкрепа за самостоятелно управление. Останалите политически сили, преминали 5-процентната бариера, не желаят да участват в коалиция с AfD.

Особено внимание привлича резултатът на Християндемократическия съюз – партията на канцлера Фридрих Мерц. За първи път в историята на Федералната република ХДС не успява да влезе в регионален парламент в провинцията.

Разбивката на резултатите по възрастови групи показва силна подкрепа за AfD сред младите избиратели в Мекленбург-Предна Померания. Сред гласоподавателите на възраст между 16 и 24 години 37% са подкрепили „Алтернатива за Германия“, докато за партията на Мерц са гласували едва 2%.

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В Берлин картината е различна. Левицата получава особено силна подкрепа сред младите избиратели. При хората между 25 и 34 години тя достига 49% според представените данни. Това е особено показателно, тъй като голяма част от тези избиратели са родени след падането на Берлинската стена и нямат лични спомени от времето на ГДР.

Левицата, която печели изборите в Берлин, е наследник на бившата комунистическа партия на ГДР. Водещият кандидат на партията е 45-годишната Елиф Ералп. Тя е от турски произход - родителите ѝ са гастарбайтери от Турция. Ако стане кмет на Берлин, Ералп би била първият кмет на германската столица с миграционен произход.

Основна тема в предизборната ѝ кампания е жилищният проблем и високите наеми в Берлин. Самата Ералп разказва, че от седем години търси ново жилище. В кампанията си тя е потърсила помощ от американския консултант Морис Кац, който е работил и със Зохран Мамдани - кмета на Ню Йорк и представител на лявото крило на Демократическата партия.

Сред най-радикалните предложения на Ералп и берлинската левица е планът за придобиване на жилищата на частни компании, които притежават повече от 3000 жилища. Идеята предвижда имотите да бъдат прехвърлени към публичноправна институция, която да ги управлява на непечаливш принцип с участие на наематели, работници и граждани. Според представената концепция компенсациите към компаниите трябва да бъдат значително под пазарната стойност. Реализирането на подобен план би струвало на публичния сектор няколко милиарда евро, показват различни оценки. Левицата предлага и по-високо данъчно облагане при покупката на недвижими имоти.

Наред с жилищната политика берлинската левица е обект и на критики заради отношенията на нейни районни структури и политици с про-ислямистки и пропалестински среди. Сред предложенията на Елиф Ералп е и премахването на службата за защита на Конституцията в Берлин, както и значително намаляване на разходите за полиция.

Резултатите от изборите в Берлин, Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт поставят въпроса за бъдещето на партиите в политическия център. На този фон както левицата, така и AfD успяват да мобилизират значителна подкрепа сред определени групи избиратели. Това поставя под натиск традиционните партии и правителството на канцлера Фридрих Мерц. Предстои да се види как управляващите ще реагират на резултатите и дали ще променят политическите си приоритети.

Изборите бяха проведени само дни след обявяването на нови мерки за ограничаване на цените на горивата. Предвижда се намаляване на енергийния данък върху горивата с 14 цента на литър. Заедно с ефекта върху ДДС общото намаление би достигнало близо 17 цента на литър. Мярката трябва да влезе в сила от 1 октомври и да действа до Нова година.

Сред обсъжданите следващи мерки е и въвеждането на временен таван на цените на горивата. Очаква се след Нова година да бъдат обсъждани и допълнителни мерки, насочени към домакинствата с най-ниски доходи.

Следващите регионални избори в Германия ще бъдат през април в Северен Рейн-Вестфалия - най-гъстонаселената провинция в страната. Вотът там ще бъде следен внимателно заради значението на провинцията в германската политика. Християндемократите ще се стремят да запазят силните си позиции, докато AfD продължава да увеличава подкрепата си.

Регионалният премиер Хендрик Вюст от ХДС е сред политиците, чиито имена се споменават като възможни бъдещи кандидати за лидерски позиции в партията. Изборите в Северен Рейн-Вестфалия ще дадат нова възможност да се види дали тенденциите, наблюдавани в Берлин, Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт, се запазват и в друга част на Германия.