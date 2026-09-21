Съединените щати, Дания и Гренландия ще подпишат във вторник обявеното от САЩ споразумение за сигурността на Гренландия в рамките на страничен форум по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи датското правителство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия петък, че споразумението ще даде на Щатите "постоянен контрол“ върху сигурността на Гренландия - автономна датска територия в Арктика, към която той отдавна проявява интерес. Кабинетът на датския министър-председател Мете Фредериксен съобщи, че тя, Тръмп и министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен ще подпишат споразумението утре в 14:30 часа по Гринуич в сградата на ООН в Ню Йорк.

Редактор: Дарина Методиева