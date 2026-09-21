Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, бе преизбран за пети мандат с 99,85% от гласовете, съобщи руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс.

Резултатът е малко по-висок от този, който Кадиров получи на предишните избори през 2021 г., когато спечели 99,73% от гласовете.

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Изборите в Русия приключиха в неделя след тридневно гласуване за Държавната дума, регионални парламенти и губернатори. Вотът се проведе на фона на продължаващата война в Украйна и в условията на силно ограничена политическа конкуренция. Според Ройтерс повечето антивоенни кандидати са били отстранени от участие, а подкрепяните от Кремъл партии и кандидати са постигнали убедителни резултати.

Кадиров разполага с широки правомощия в Чечения и поддържа близки отношения с Владимир Путин. Регионът, който е с преобладаващо мюсюлманско население, преживя тежки конфликти и ислямистки бунтове през 90-те години.

Международни наблюдатели в миналото са отправяли критики към начина, по който се провеждат изборите в Чечения. Самият Кадиров отхвърля тези обвинения и определя западната критика като опит за оспорване на управлението му.

Чеченският лидер многократно е заявявал личната си лоялност към Путин и подкрепя твърдата позиция на Москва по отношение на войната в Украйна. По негови думи чеченски бойци участват във военните действия от 2022 г.

Кадиров идва на власт след смъртта на баща си Ахмат Кадиров, който оглавява Чечения и е убит при бомбен атентат през 2004 г. Впоследствие Рамзан Кадиров поема ръководството на републиката.

Правозащитни организации от години обвиняват неговото управление в нарушения на човешките права, включително репресии срещу журналисти и представители на ЛГБТ общността. Кадиров отхвърля тези обвинения.

Редактор: Георги Иванов