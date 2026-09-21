Моторист е загинал след удар в дърво край град Завет. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Жена загина при катастрофа с мотор на изхода на Ново село

Сигналът за катастрофата е подаден на тел. 112. Мотористът, на 42-годишна възраст от силистренското село Калугерене, е загубил контрол над управлявания от него мотор, излязъл е вдясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. Мъжът е загинал на място, съобщава кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Тялото е транспортирано за аутопсия в Русе. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОДМВР в Разград.

Редактор: Станимира Шикова