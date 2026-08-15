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Мотоциклетът е излязъл извън пътното платно и се е блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал
Жена загина при катастрофа с мотор на изхода на с. Ново село, община Стамболийски, в посока село Исперихово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Мотоциклетът излязъл извън пътното платно и се блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 57-годишната пътничка, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.
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Сигналът е подаден на тел. 112 около 15:30 часа. Пробата за алкохол на водача на мотоциклета е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Никола Тунев
Източник: Ирина Шопова, кореспондент на БТА в Пловдив
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