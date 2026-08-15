Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие.

Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Гео Милев“. Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училища, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни.

Повдигнаха обвинение на бащата на 4-месечно бебе, задържан с наркотици в кола в София

Видео: БГНЕС

Полицаи от Първо районно управление спрели за проверка луксозен автомобил, управляван от 39-годишния мъж. На задната седалка се намирало 4-месечно бебе, а при претърсването били открити различни наркотични вещества, част от които разпределени на дози и подготвени за продажба. Полевите тестове първоначално отчели наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.

Според Софийската градска прокуратура между 12 и 13 август Николов е държал с цел разпространение кокаин, MDMA (екстази), канабис, амфетамин и метамфетамин. Обвинението срещу него обхваща две отделни деяния.

Пред съда 39-годишният мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен.„Имам магазини. Моля да ми дадете шанс, от който ще се възползвам максимално – да си взема децата, да ги закарам на училище, на детска градина. Извинявам се за това, което съм направил“, каза Николов.

Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвокатът му обяви, че ще обжалва задържането.

Адвокат Милен Дюлгеров заяви пред журналисти, че клиентът му съжалява за извършеното, но категорично отхвърли твърдението, че бебето е било използвано като прикритие за незаконната дейност.

„В зала моят подзащитен, както и в разпита на обвиняемия, заяви, че това е инцидент и съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквато и да било незаконна дейност. Ранен е етапът на разследването, но наистина моят подзащитен изразява съжаление за инцидента“, заяви Дюлгеров.

По думите на защитника присъствието на 4-месечното дете в автомобила е било случайно. Николов трябвало да закара бебето при неговата баба.

Съдът обаче уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок. При подадена жалба следващото заседание е насрочено за 20 август от 10 часа.

От прокуратурата съобщиха, че разследването продължава и още на този етап по делото е събран значителен доказателствен материал. „Работата по случая продължава. Дори и на този ранен етап са събрани множество доказателства. Това е, което мога да кажа на този етап по случая“, заяви прокурор Мария Стоянова.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София.

По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.

Редактор: Цветина Петкова