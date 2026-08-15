Двуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. При инцидента няма пострадали.

Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Автобусът, по все още неустановени причини, е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

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В автобуса пътували предимно млади хора. Те се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.

Редактор: Дарина Методиева