Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужещите, които ще работят с оборудването.

„Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът“, обясни Стоянов.

България придобива четири антидрон системи за армията до края на другата седмица

Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. По думите му ведомството се стреми максимално бързо да увеличи възможностите за противодействие на безпилотни летателни апарати, като сред придобиваното оборудване има американски и български системи.

Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват.

Темата за противодействието на дронове отново излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязъл в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. България продължава да очаква от Украйна поисканата информация, която би могла да помогне за изясняването на произхода, маршрута и причините за отклоняването му.

Редактор: Цветина Петкова