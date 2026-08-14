Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г., съобщават от одитната институция.

В годишните си декларации политиците са посочили придобито имущество, получени доходи, дадени обезпечения и направените разходи през миналата година

Президентът Илияна Йотова:

Банкови сметки – 305 000 евро

Кредитни карти – лимит – 20 000 евро

Доход – 104 975 евро

Йотова отчита семейни депозити на стойност 270 000 евро и задължения под формата на кредитни карти с лимит – общо 20 000 евро. Доходи – над 205 хиляди.

Министър-председателят Румен Радев:

Банкови сметки – 286 100 евро

Кредитна карта – 5000 евро

Автомобил „Шкода Октавия” – 8274 евро

Инвестиции - 2922 евро

При встъпването си на длъжност като премиер Румен Радев отчита спестявания в банка на стойност 286 000 евро, както и 5 000 по кредитна карта.

Покупката на автомобил „Шкода” за малко над 8000 евро, както и инвестиции на стойност почти 3 000 евро.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова:

2 апартамента, 1 къща, 3 гаража, 4 поземлен имот/парцел, 1 склад, 1 автомобил

Банакови сметки – 123 389 евро

Лизинг – 11 627 евро

Влизайки в политиката, Михаела Доцова обявява имоти придобити от 2008 г. до сега в София и село Бързия. Два апартамента и къща, както и парцели и складове. В банка притежава няколко депозита на обща стойност над 120 000 евро, отчита и лизинг.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов:

Налични средства – 200 560 евро

Банкови сметки – 373 800 евро

Доход – 162 987 евро

Обявява, че разполага с налични средства на стойност над 200 000 евро, както и влогове на стойност над 370 000 евро. Отчита доходи на стойност почти 163 000 евро.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски:

5 къщи – договор за наем, апартамент - договор за наем, ателие - договор за наем, гаражни клетки - договор за наем, 5 автомобила – договор,

Дивидент – 8 944 969 евро

Налични средства – 370 085 евро, 99 000 usd

Банкови сметки – 402 607 евро, 6222 usd

Инвестиции – 42 485 евро

Доход – 70 284 евро

Делян Пеевски и тази година обявява 5 къщи, апартамент, ателие и гаражи, които ползва под наем, както и 5 автомобила. От дивидент е спечелил почти 9 милиона евро. В брой разполага с над 370 000 евро и почти 100 000 долара. Обявява влогове на стойност над 400 000 евро и 6 000 долара.

Председателят на ПП Асен Василев:

Апартамент

Банкови сметки – 20 809 евро

Върнат заем – 37 608 евро

Доход – 72 790 евро

Асен Василев обявява апартамент придобит преди 10 години, влог в банка на стойност почти 21 000 евро, както и заем, който му е бил върнат на стойност под 38 000 евро, както и доход за под 73 000 евро.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев:

Лек автомобил

Налични средства – 19 940 евро

Банкови сметки – 107 371 евро

Доход – 90 159 евро

Придобиване на автомобил, както и налични средства, с които семейството разполага на стойност под 20 000 евро. Над 100 хиляди в банкови сметки. Отчита доход над 90 000 евро.

Лидрът на "Възраждане Костадин Костадинов:

Апартамент

Налични средства – 409 евро

Банкови сметки – 11 400 евро

Лизинг – 21 000 евро

Доход – 95 000 евро

Костадинов отчита апартамент придобит през 2010 г., прехвърлил е безвъзмездно две къщи с двор. Отчита, че разполага в брой със сума на стойност под 500 000, а в банкови сметки държи средства на стойност около 11 000 евро. Отчита два лизинга за над 21 000 евро, както и доход за годината равняващ се на 95 000 евро.

Публикацията на Сметната палата съдържа и декларациите на членовете на служебното правителство, както и на народните представители, избрани след проведените парламентарни избори през април 2026 г.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Достъпът до имуществените декларации е осигурен чрез Регистър на лицата, заемащи публични длъжности в рубриката „Публичен регистър“ на интернет страницата на Сметната палата.

Хората, заемащи публични длъжности, декларират пред Сметната палата недвижимо имущество, моторни сухопътни, водни и въздушни превозни средства, вземания и задължения над 5000 евро, ценни книжа, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, финансови инструменти, криптовалути, доходи над 5000 евро, включително и тези извън възнагражденията за заеманата длъжност, трайно ползвано чуждо недвижимо имущество, трайно ползвани чужди моторни сухопътни, въздухоплавателни и въздушни превозни средства.

Тези лица декларират и имуществото на своите съпрузи или други, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие.

Сметната палата: Искахме, но не получихме достъп до информационните системи на МВР

Предвидената глоба е от 500 до 1500 евро за неподадена или подадена извън срока декларация и от 1750 до 3000 евро за повторно нарушение.

След публикуването на декларациите, се извършва проверка на декларираните факти. Тя започва с искане до външните регистри (НАП, Имотен регистър, Търговски регистър, МВР-КАТ, БНБ-Централен кредитен регистър) за предоставяне на нужната информация, която се съпоставя с декларираните данни. Проверката приключва с доклад за съответствие или несъответствие. При установено несъответствие, подателят на декларацията е уведомяван да го отстрани в 14-дневен срок. В случай, че не се предприемат действия за това, Сметната палата публикува на интернет страницата си данните за разминаване между декларираните имущество и интереси и установеното при проверката.

Ако несъответствието е в размер, не по-малък от 5000 евро, Сметната палата приема решение за изпращане на резултатите на НАП за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случаите на несъответствие не по-малко от 12 500 евро, Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за извършване на имуществена проверка на задълженото лице и свързаните с него.

Редактор: Цветина Петрова