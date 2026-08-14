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Части от дрон бяха намерени и на плаж в Лозенец
Военноморските сили (ВМС) са реагирали на три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието ни.
Специалисти от състава на Военноморска база – Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен.
Военни работиха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.
Морето изхвърли крило на боен дрон на плаж в Бургаско (СНИМКИ)
Експерти от Военноморска база –Варна пък са проверили дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до добричкото село Тюленово. Оказал се стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната на сайта си.
Специализираните екипи от ВМС са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност.Редактор: Станимира Шикова
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