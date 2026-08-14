Военноморските сили (ВМС) са реагирали на три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието ни.

Специалисти от състава на Военноморска база – Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен.

Военни работиха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Морето изхвърли крило на боен дрон на плаж в Бургаско (СНИМКИ)

Експерти от Военноморска база –Варна пък са проверили дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до добричкото село Тюленово. Оказал се стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната на сайта си.

Специализираните екипи от ВМС са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Редактор: Станимира Шикова